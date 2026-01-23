Vercelli, scontro frontale tra due auto: un morto e due feriti

VERCELLI – Due auto si sono scontrate frontalmente sulla tangenziale ovest di Vercelli, in uscita da Caresanablot e all’altezza di cascina Torrione. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 gennaio.

Il bilancio è di un morto e due feriti. L’uomo deceduto ha perso la vita sul colpo. I sanitari non hanno potuto far nulla per lui, mentre un ferito è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, di media gravità. La terza persona coinvolta invece è un codice verde, ferito lievemente.

Sul posto oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi per capire il motivo dello scontro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese