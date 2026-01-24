Serie A, 22ma giornata: è disastro Toro, a Como finisce 6 a 0 per i padroni di casa

COMO – Risultato shock nell’anticipo della 22esima giornata di Serie A tra Como e Torino. Al Sinigaglia di Como, il Torino perde 6 a 0, in un pomeriggio tremendo che rischia di avere conseguenze pesanti. Non solo sulla classifica, che vede i granata per il momento in una posizione abbastanza deludente ma ancora relativamente tranquilla, aspettando però le gare delle ultime tre della classe. Questa sconfitta apre seri interrogativi anche sul mercato finora avaro di innesti, nonché sull’operato troppo incostante della squadra di Baroni. Parliamo di un Torino che incassa l’11esima sconfitta in campionato e conferma la peggior difesa del torneo, con ora ben 39 gol al passivo. Al contrario, pomeriggio trionfale per Fabregas e soci: il Como vola e supera momentaneamente la Juve, piazzandosi al quinto posto e dando l’ennesima dimostrazione di forza, anche sul piano del gioco. Merito sicuramente innanzitutto di una rosa di buonissimo livello, su cui le idee del tecnico spagnolo si innestano alla perfezione.

L’andamento del match risulta chiaro sin da subito: dopo soli otto minuti i padroni di casa hanno già collezionato due chances importanti. Dopo appena quattro minuti la prima grossa chance con il colpo di testa di Rodriguez, dopo otto minuti di gioco invece i padroni di casa sono già in vantaggio con il centravanti Douvikas, che sfrutta l’assist di Da Cunha ma soprattutto la dormita di Tameze (oggi schierato nei tre di difesa) per battere Paleari. Al 16’ il Como raddoppia: questa volta Baturina passa centralmente e la mette all’angolino. Paleari e la traversa impediscono ai lariani di chiudere il primo tempo con un passivo più largo, che però si consuma ampiamente nella ripresa.

Il 3 a 0 lo segna dal dischetto Da Cunha, dopo una revisione al monitor in seguito a un tocco di braccio di Maripan (decisione arbitrale che fa discutere). Il poker lo cala poi ancora Douvikas al 66’, mentre è Kuhn, appena entrato in campo, a siglare il 5 a 0 al 69’. Chiude la festa Caqueret, che con un bel destro dal limite segna il 6-0: “cappotto” per i granata, trionfo per i ragazzi di Fabregas.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese