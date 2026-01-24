Ha sparato con una pistola sparachiodi alla madre dopo un litigio nell’abitazione a Caselle: arrestato il figlio

CASELLE – Nuovi sviluppi dalle indagini sull’aggressione domestica subita da una donna nella notte nella sua abitazione a caselle (TO). Il figlio della 65enne, che aveva chiamato i soccorsi, è stato arrestato per tentato omicidio. Paolo Ferri, 40 anni, avrebbe sparato alla madre in testa con una pistola sparachiodi. I Carabinieri di Venaria, che stanno facendo luce sulla vicenda, stanno analizzando anche un audio, inviato ad un amico alcune ore prima dell’episodio, in cui il 40enne avrebbe detto di volersi liberare della madre dopo l’ennesimo litigio.

Nel frattempo la donna, Luciana Cat-Berro, è ancora in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, mentre il figlio è stato trasferito in carcere a Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese