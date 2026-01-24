Sconfitte entrambe le squadre piemontesi nelle semifinali di Coppa Italia di volley femminile: Novara-Conegliano 0-3 e Chieri-Scandicci 2-3

TORINO – È l’Inalpi Arena di Torino la prestigiosa cornice delle Final Four di Coppa Italia Serie A1 di volley femminile, ma non c’è gioia per le piemontesi. Le due semifinali giocate oggi hanno visto impegnate due formazioni della nostra regione, la Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri, entrambe uscite sconfitte contro le rispettive avversarie, ovvero Conegliano e Scandicci.

Nella sfida delle ore 15.30, Novara ha perso 3 a 0 (25-23, 25-20, 25-21) con Conegliano: si ferma quindi in semifinale la corsa della squadra di coach Lorenzo Bernardi. Novara ha retto a lungo, partendo anche forte, inseguendo ma vanificando spesso gli sforzi con errori gratuiti che alla fine hanno pesato. Miglior realizzatrice la novarese Tolok con 24 punti, per Imoco Conegliano 15 punti di Haak. Le venete si qualificano quindi alla finale per il decimo anno consecutivo.

Alle 18 Chieri ha affrontato la Savino Del Bene Scandicci, perdendo 3 a 2 dopo cinque intensi set di gioco (25-22, 22-25, 25-20, 22-25, 15-8 i parziali in favore delle toscane), in cui sono sembrate superiori ma talvolta hanno peccato di presunzione. Scandicci rispetta comunque il pronostico nonostante qualche difficoltà di troppo. Chieri dal canto suo ce l’ha messa tutta e ha quasi fatto lo sgambetto ad una delle accreditate alla vittoria finale, confermandosi un osso duro. Top scorer sono state Antropova (25 punti) per Scandicci e Nemeth A. (stesso punteggio) per Chieri.

Domani alle 15 la finalissima sarà dunque Conegliano-Scandicci. Finale inedita per questo trofeo ma già vista quest’anno nel Mondiale per Club vinto a sorpresa dalle toscane. La Imoco ha già vinto sette delle dieci finali consecutive giocate in questa competizione, mentre la finale di domani sarà la prima assoluta nella storia della Savino del Bene. Sarà anche sfida tra prima e seconda in campionato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese