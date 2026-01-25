Resta il mistero sulla morte di Davide Borgione, il diciannovenne trovato in fin di vita in strada a Torino

TORINO – Restano ancora senza risposta le domande sulla morte di Davide Borgione, 19 anni, trovato in fin di vita nella notte tra venerdì e sabato all’angolo tra corso Marconi e via Nizza, nel quartiere torinese di San Salvario. Il giovane è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un investimento stradale con fuga dell’automobilista.

L’allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, quando al 112 è arrivata la segnalazione di un ragazzo a terra in condizioni disperate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i sanitari del soccorso. Davide presentava un quadro clinico gravissimo: i soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione prima di trasferirlo d’urgenza al Cto di Torino, dove però è morto poco dopo l’arrivo.

Cosa è successo

A pochi metri dal punto in cui è stato trovato il corpo, gli agenti hanno rinvenuto una bicicletta elettrica, apparentemente integra. Non è però certo che appartenesse al ragazzo, né che sia collegata direttamente all’accaduto. Proprio su questi elementi si concentrano gli accertamenti in corso: gli investigatori stanno cercando eventuali testimoni, immagini di telecamere di sorveglianza e tracce utili a ricostruire con precisione la dinamica.

Davide Borgione era uno studente, appassionato di musica, e aveva un passato da calciatore nella Fc Torinese. Secondo quanto emerso, aveva trascorso la serata alla discoteca Milk di via Sacchi. Poi l’uscita dal locale e, poco dopo, la tragedia.

Il dolore della famiglia si riapre su una ferita già profonda: solo tre anni fa era scomparso anche il fratello maggiore di Davide, Andrea Borgione, vice comandante della polizia locale di Vercelli, morto a 35 anni in seguito a un malore.

