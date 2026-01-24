Basket maschile, Serie A: torna al successo la Bertram Derthona, sconfitta la Guerri Napoli 82 a 76

NAPOLI – Torna al successo la Bertram Derthona Tortona nel campionato di Serie A di basket maschile. Dopo le sconfitte contro Germani Brescia ed Emporio Armani Milano, la squadra di Mario Fioretti batte 82 a 76 (21-17, 36-45, 56-64) la Guerri Napoli, in trasferta, nella partita giocata oggi, 24 gennaio, alle 18.15.

I partenopei si spingono subito in un paio di occasioni sul +7 contando sulle abilità di Flagg e le triple di El-Amin e Faggian ma Baldasso e Hubb mantengono il Derthona in scia (21-17 il parziale del primo quarto). El-Amin porta poi la Guerri sul 29-21, prima che il Derthona mostri i muscoli griffando un break di 12-36. Napoli però mostra tutto il proprio orgoglio firmando un 15-3 con le triple di Bolton ed El-Amin e la fisicità di Simms e Flagg, tocca anche il -4 contro Gorham e compagni, prima che Pecchia e Biligha tornino a dare respiro agli ospiti, lasciando a Vital l’onere di siglare la tripla del 65-74 a 5′ dalla fine. Una tripla di Simms, un’incursione di Flagg e un contropiede di Bolton non fanno però mollare la Guerri, che approfitta degli errori di Strautins e Vital lasciando a Bolton i liberi del 76-78 entrando nell’ultimo minuto del match. Proprio Bolton fallisce però poi l’appoggio del pareggio. Nel finale, un altro errore di Bolton costringe la Guerri alla resa. Finisce 76-82. Per i tortonesi, prestazione ancora una volta convincente del solito Christian Vital, protagonista con 20 punti, 7 rimbalzi e 3 palle rubate. Ottima anche Dominik Olejniczak, che conclude con 15 punti. Ai partenopei non sono bastati i 18 punti a testa di El-Amin e Flagg.

«Napoli solitamente è una formazione che gioca bene in casa, come fatto anche stasera, è sempre competitiva, per cui essere venuti qui a vincere è una gioia incredibile» commenta coach Fioretti a fine partita. «Abbiamo fatto una fatica tremenda a fare canestro, sbagliato tanti tiri, ma abbiamo preso un’infinità di rimbalzi in attacco e anche sul nostro lato di campo abbiamo fatto una partita difensiva tra le migliori da noi mostrate in questa stagione, concedendo anche pochissimi rimbalzi sotto il nostro canestro» l’analisi del coach del Derthona.

Bertram che conquista così la decima vittoria in questa stagione di LBA e conferma così il suo quinto posto in classifica.

