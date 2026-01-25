Giovanni Franzoni vince a Kitzbuhel la discesa libera piú iconica del mondo e la dedica all’amico Matteo Franzoso

KITZBUEL – Lo sciatore azzurro Giovanni Franzoni ha vinto la discesa libera di Coppa del Mondo sulla leggendaria Streif di Kitzbühel in Austria, davanti a 45 mila spettatori, chiudendo con un margine minimo davanti a Marco Odermatt, il fuoriclasse svizzero che non ha ancora vinto sulla pista piú famosa del mondo.

Lo sciatore azzurro ha voluto dedicare la sua storica vittoria a Matteo Franzoso, il compagno di squadra morto in un incidente in allenamento con la squadra azzurra in Cile, con cui divideva la stanza durante la stagione. Per Franzoni è stato un gennaio straordinario: a Wengen ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo nel SuperG, per poi conquistare il giorno successivo il primo podio in discesa libera.

Le parole di Giovanni Franzoni dedicate a Matteo Franzoso

Questo è davvero un sogno, sto tremando dall’emozione. Per me è stata una giornata speciale: in partenza avevo in mente Matteo Franzoso perché l’anno scorso condividevamo la stessa camera e per me era la prima volta qui. Ho pensato subito che fosse il momento giusto per dedicargli ‘La Gara’, perché questa è la gara che tutti vogliono vincere. Non so bene come abbia fatto, è stata la miglior dedica che potessi fargli. Non tutti possono vincere a Kitzbuehel, io ce l’ho fatta al secondo tentativo, non so bene come.