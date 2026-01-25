Al museo con la prescrizione del medico: in Piemonte è possibile

PIEMONTE – Andare al museo può diventare parte di un percorso di cura, suona impossibile e alquanto inaspettato. Invece da oggi è possibile e si tratta di un’iniziativa dalle ampie vedute.

In Piemonte infatti prende forma una sperimentazione innovativa che unisce la sanità, passando dall’arte e atterrando sul territorio: si chiama “Museo Benessere: percorsi di cura attraverso l’arte e la cultura” ed è il nuovo progetto promosso dall’ASL TO3, in collaborazione con due eccellenze culturali come il Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea e la Reggia di Venaria.

L’idea è semplice e rivoluzionaria al tempo stesso: i medici di medicina generale possono prescrivere ai pazienti visite museali e attività artistiche, accanto alle tradizionali terapie. Una vera e propria “ricetta bianca” che apre le porte dei musei come spazi di benessere psicofisico, relazione e inclusione.

Cos’è la prescrizione sociale e perché funziona

Il progetto si inserisce nel solco della cosiddetta prescrizione sociale, un modello già riconosciuto a livello internazionale che affianca alla cura clinica interventi non farmacologici, capaci di migliorare la qualità della vita. A sostenerne l’efficacia è anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, in un rapporto del 2019 basato su oltre 3.000 studi, ha evidenziato il ruolo delle arti nella prevenzione, nel supporto psicologico e nella gestione delle patologie croniche.

Esperienze culturali come una visita guidata, un laboratorio o un’attività narrativa possono infatti incidere su più livelli: ridurre ansia e isolamento, stimolare memoria ed emozioni, rafforzare le relazioni sociali e il senso di appartenenza alla comunità.

Dai poli sanitari ai musei: un progetto che nasce dal territorio

“Museo Benessere” nasce come evoluzione di “Oulx: in arte salus”, un percorso avviato presso il polo sanitario di Oulx, trasformato negli ultimi anni in uno spazio di cura arricchito da esposizioni artistiche e iniziative aperte alla comunità. Da lì l’idea di portare l’arte fuori dalle strutture sanitarie, coinvolgendo direttamente i musei.

Il progetto è frutto di un lavoro multiprofessionale che coinvolge medici, infermieri, psicologi, operatori della promozione della salute, insegnanti, artisti e associazioni del territorio, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Cantiere Cultura e Salute 2025.

Castello di Rivoli e Reggia di Venaria: musei come luoghi di cura

I due musei sono simboli della cultura piemontese. Il Castello di Rivoli, già attivo in percorsi inclusivi e progetti di benessere, e la Reggia di Venaria, da anni impegnata in iniziative dedicate alle famiglie e ai primi mille giorni di vita, mettono a disposizione spazi, competenze e personale formato.

Per i partecipanti sono previste visite guidate, laboratori, attività esperienziali, storytelling corporeo e medicina narrativa, pensate per stimolare emozioni, movimento e relazioni.

A chi è rivolto il progetto

Il percorso è destinato a persone in situazioni di fragilità: adulti e anziani soli, persone con ansia o fragilità psicologiche, disabilità intellettive lievi, pazienti con patologie croniche o a rischio di isolamento sociale. È il medico a individuare il paziente e a inserirlo nel progetto tramite prescrizione, con prenotazione attraverso il CUP del polo sanitario.

I partecipanti vengono seguiti in piccoli gruppi e accompagnati durante le attività, con un monitoraggio clinico e una valutazione finale degli esiti.

Un nuovo modo di vivere musei e sanità

“Con questo progetto la sanità territoriale si apre alla comunità” sottolinea il direttore generale dell’ASL TO3 Giovanni La Valle, evidenziando come il dialogo tra cultura e salute rappresenti un superamento del modello tradizionale di cura. Un concetto condiviso anche dai partner culturali, che riconoscono al museo un ruolo attivo nei percorsi di benessere.

