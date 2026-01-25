Reale Mutua Torino, rimonta da cuore enorme ma non basta: Cremona passa 73-74 al Pala Gianni Asti

TORINO – Una sconfitta che brucia, forse più del solito. La Reale Mutua Basket Torino lotta, cade, si rialza e arriva a un passo dall’impresa, ma al Pala Gianni Asti è la Ferraroni Juvi Cremona a festeggiare, imponendosi 73-74 al termine di una partita dai due volti, intensa e decisa solo nell’ultimo possesso.

Per i gialloblù è il terzo stop consecutivo, un ko che lascia il bilancio in perfetta parità (12-12) e riavvicina pericolosamente le inseguitrici, con Bergamo ora alle spalle. Ma dentro questa sconfitta c’è molto di più del semplice risultato: c’è una squadra che, anche sotto di 19 punti, non ha mai smesso di crederci.

Primo tempo: Cremona in trance agonistica

L’avvio è tutto di marca ospite. Cremona arriva a Torino sulle ali dell’entusiasmo – quinta vittoria di fila – e lo dimostra subito con energia, ritmo e soprattutto percentuali irreali dall’arco.

Il grande protagonista dei primi 20 minuti è Barbante, letteralmente infallibile: 20 punti già all’intervallo lungo, con una sicurezza al tiro che mette in costante difficoltà la difesa torinese. Accanto a lui, l’esperienza e il talento di Billy Garrett tengono alto il livello offensivo dei lombardi.

Torino fatica a contenere l’ondata. La difesa concede troppo sul perimetro e in attacco manca continuità. Il risultato è un passivo pesante alla sirena di metà gara: -11, con la sensazione che Cremona abbia pieno controllo del ritmo.

Il momento più buio e la svolta difensiva

Nel terzo quarto sembra arrivare la spallata decisiva: gli ospiti toccano anche il +19, scavando un solco che per molti avrebbe il sapore della resa anticipata. Ma non per questa Reale Mutua.

È qui che cambia l’inerzia. Torino alza l’intensità difensiva, sporca le linee di passaggio, toglie ritmo agli esterni cremonesi. Ogni possesso diventa una battaglia, ogni pallone vagante una questione di orgoglio. La partita si incattivisce, si spezzetta, diventa fisica: esattamente il terreno su cui i gialloblù riescono a rientrare.

L’ultimo quarto: Allen show e sorpasso

Nell’ultimo periodo il Pala Gianni Asti si accende. A guidare la rimonta sono due simboli.

Da una parte capitan Schina, leadership e sangue freddo nei momenti caldi. Dall’altra un Robert Allen monumentale, vero trascinatore offensivo: 25 punti, con una fiducia totale dall’arco (5 triple) e la capacità di segnare canestri pesantissimi quando la palla scotta.

A poco a poco il divario si assottiglia. Torino rosicchia punto dopo punto, fino a completare la rimonta e trovare anche il sorpasso nel finale, facendo esplodere il palazzetto. È il momento in cui l’inerzia sembra definitivamente girata.

Finale amarissimo

Ma Cremona non trema. Colpo su colpo, gli ospiti restano aggrappati alla partita e riescono a rimettere il naso avanti nei possessi decisivi.

L’ultima azione è tutta per Torino, con la possibilità di scrivere un finale da favola. Il tiro della vittoria però non entra. La sirena gela il Pala Gianni Asti e consegna ai lombardi il successo per 73-74.

Rammarico, ma anche segnali

È una sconfitta amara, perché arrivata dopo una rimonta di carattere e contro un’avversaria in stato di grazia. Ma è anche una gara che conferma lo spirito combattivo del gruppo gialloblù, capace di non uscire mai mentalmente dalla partita neppure nel momento più difficile.

Ora, però, servirà trasformare orgoglio e reazione in risultati concreti: la striscia negativa di tre gare ha rallentato la corsa di Schina e compagni, e il margine di errore si sta assottigliando. La prestazione c’è stata. Il passo successivo è tornare a muovere la classifica.

Reale Mutua Torino – Ferraroni Juvi Cremona 73-74 (16-23, 25-29, 13-14, 19-8)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 25 (2/8, 5/9), Macio Teague 13 (2/8, 1/6), Matteo Schina 10 (1/2, 2/3), Davide Bruttini 9 (3/3, 0/0), Federico Massone 5 (1/7, 1/4), Lorenzo Tortu’ 5 (1/1, 1/5), Marco Cusin 4 (2/3, 0/0), Umberto Stazzonelli 2 (0/2, 0/2), Giovanni Severini 0 (0/1, 0/2), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 19 / 23 – Rimbalzi: 32 10 + 22 (Robert Allen 8) – Assist: 17 (Macio Teague 7).

Ferraroni Juvi Cremona: Billy Garrett 26 (5/9, 4/6), Simone Barbante 22 (0/2, 6/7), Kadeem Allen 6 (2/3, 0/0), Matias Bortolin 6 (3/3, 0/0), Tommaso Vecchiola 5 (1/1, 0/2), Gregorio Allinei 4 (0/1, 1/7), Andrea La torre 3 (0/0, 1/4), Edoardo Del cadia 2 (1/5, 0/0), Alessandro Panni 0 (0/1, 0/3), Massimo Fiodo 0 (0/0, 0/0), Matteo Di croce 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Simone Barbante 9) – Assist: 15 (Tommaso Vecchiola 4).

