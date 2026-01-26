Seguici su

CronacaTorino

I ladri scappano via a mani vuote: non va a segno il colpo allo sportello ATM di Cumiana, fatto esplodere nella notte

La banda è fuggita via a mani vuote

Pubblicato

4 secondi fa

il

CUMIANA – Proseguono gli assalti ai bancomat a opera di bande di ladri.

Nella notte i malviventi hanno tentato il colpo a Cumiana, in provincia di Torino. Anche in questo caso, intorno alle 3.30 alcuni individui hanno fatto esplodere uno sportello Atm bancomat in corso Vittorio Veneto, utilizzando la cosiddetta tecnica della marmotta, per portare via il denaro. Ingenti i danni alla filiale.

La banda, però, è fuggita via a mani vuote: colpo fallito per i ladri che, disturbati, sono scappati a bordo di una automobile scura. Ad assistere alla scena alcuni testimoni.  Sul posto i carabinieri di Pinerolo che indagano su quanto accaduto.

