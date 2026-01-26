Stop alla metropolitana di Torino? Tutta colpa dei vandali

TORINO – I continui stop al servizio della metropolitana di Torino sono da imputare ai vandali. Questo è quello che si intuisce dal comunicato emesso da Gtt, secondo cui “le interruzioni sono imputabili al tentativo di intrusione da parte di terzi nei locali di esercizio della metropolitana”.

“La forzatura delle porte di banchina – spiega Gtt – comporta infatti, per motivi di sicurezza, la sospensione del servizio.”

Il comunicato integrale di Gtt

In merito alle recenti sospensioni del servizio della metropolitana, desideriamo informare la cittadinanza che le interruzioni sono imputabili al tentativo di intrusione da parte di terzi nei locali di esercizio della metropolitana. La forzatura delle porte di banchina comporta infatti, per motivi di sicurezza, la sospensione del servizio. GTT provvederà a presentare un esposto alle autorità competenti per richiedere la valutazione del caso.

