CronacaTorino
A Torino comparse delle svastiche su alcuni manifesti dedicati al Giorno della Memoria
In via Cigna e corso Vigevano
TORINO – Delle svastiche sono comparse nella giornata di oggi a Torino. Le segnalazioni sono avvenute su dei cartelloni dedicati al Giorno della Memoria, affissi in via Cigna e corso Vigevano. Si sa ancora molto poco sugli autori del fatto, che costituisce reato. Non è nemmeno chiaro se sia un episodio isolato o ci siano altre svastiche disegnate in giro per la città. Per fare chiarezza, la Digos ha avviato un’indagine.
