Seguici su

SaluteTorino

Con una miocardite e in shock cardiogeno arriva alle Molinette di Torino, i medici lo salvano assistendo la circolazione con macchinari high tech

Il paziente è arrivato in ospedale nei giorni scorsi
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

25 secondi fa

il

TORINO – shock cardiogeno, miocardite e una patologia autoimmune: da questi elementi era composto il quadro clinico dell’uomo di 34 anni che alcuni giorni fa è stato ricoverato all’ospedale Molinette di Torino e sottoposto all’attenzione dei medici. Il paziente era interapia con anticorpi monoclonali a causa di una patologia autoimmune, la situazione si è aggravata quando è sopraggiunto uno shock cardiogeno per una miocardite fulminante, ovvero una disfunzione del cuore causata da un’infiammazione del miocardio con necrosi delle cellule miocardiche.

Per approfondire:

Grazie a un rapido e coordinato intervento dei cardiologi, dei cardiochirurghi e dei cardioanestesisti, la funzione circolatoria del sangue è stata assistita da  dispositivi avanzati, come Impella (una pompa circolatoria che s’inserisce dall’inguine) ed Ecmo (una circolazione extracorporea). Il paziente è stato salvato, le condizioni si sono stabilizzate e ora è in fase di recupero.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *