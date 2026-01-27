Spaccio di droga, pusher in monopattino, crack e chili di hashish: arrestate nove persone a Torino

TORINO – Nove persone sono state arrestate dalla polizia di Stato a Torino, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti svolta dai poliziotti della Squadra Mobile.

I dettagli

Durante il controllo di un esercizio pubblico di via Fossata, gli agenti hanno notato un quarantaquattrenne che, nascondendosi fra gli avventori del locale, cercava di occultare in bocca un sacchetto, risultato poi contenere un involucro di cocaina. Nello zaino che l’uomo aveva con sé, invece, gli agenti hanno rinvenuto trecento grammi di hashish e della cocaina. Da successivi accertamenti il soggetto è risultato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in quanto già gravato da una condanna in materia di sostanza stupefacenti.

I controlli hanno anche riguardato diverse aree verdi della città. All’interno del Parco Dora, sono stati intercettati due soggetti intenti a cedere della sostanza stupefacente in cambio di denaro. Nel primo caso, dopo un breve inseguimento, è stato fermato e arrestato un ventiquattrenne che aveva con sé diverse dosi di crack già pronte allo smercio.

Anche l’altro pusher, di trent’anni, era in possesso di 36 frammenti di crack. A carico di entrambi sono stati sequestrati diverse centinaia di euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Nei pressi dell’area delle Piscine Sempione, invece, sono stati arrestati un trentottenne e una ventunenne. Gli stessi sono stati trovati in possesso di 20 grammi di crack pronto per lo spaccio.

A seguito dell’attività di prevenzione svolta, inoltre, gli operatori della Squadra Mobile hanno fatto irruzione in un’abitazione in via Thures, in cui erano stati notati dei movimenti sospetti. Nell’appartamento, dove vive un uomo, poi tratto in arresto, sono stati rinvenuti oltre 2 kg di hashish, 3 bilancini, e materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente, oltre alla somma di 200 euro in contanti.

Inoltre, nella costante attività di prevenzione e repressione, sono stati eseguiti 3 arresti di pusher che si muovevano a bordo di monopattino.

Un ventitreenne è stato arrestato nel quartiere Madonna di Campagna, per la cessione di sostanza stupefacente, nonostante il tentativo dello spacciatore di darsi alla fuga col monopattino.

Due cittadini di 23 anni sono stati, infine, arrestati in zona Barriera Milano, scongiurando anche qui la fuga col velocipede. Gli agenti della Squadra Mobile li hanno fermati dopo la cessione, fra loro, di 5 panetti di hashish, per un peso complessivo di quasi 400 grammi. Un’altra ventina di grammi di sostanza stupefacente sono stati rinvenuti dagli agenti nell’abitazione di uno dei due.

