Stellantis al secondo posto fra i costruttori europei nel 2025: più 2,4 milioni di vetture vendute

Contesto europeo in leggera crescita: i numeri pre-crisi sono però ancora lontani. In Italia si vendono pochissime auto
TORINO Nonostante in Italia il 2025 sia stato un annus horribilis per Stellantis, con sole 213 mila vetture vendute, a livello europeo la situazione riserva maggiori soddisfazioni. Con oltre 2,4 milioni di immatricolazioni e il 16% di quota, Stellantis ha infatti chiuso il 2025 al secondo posto fra i costruttori europei, alle spalle di Volkswagen per auto e veicoli commerciali, in un contesto ancora di lenta ripresa. Infatti, l’Europa dell’auto nel 2025 cresce rispetto al 2024 – nell’area Ue più Efta e Uk sono state immatricolate più di 13 milioni di autovetture, con un incremento del 2,4% – ma si registra un gap del 16% rispetto ai livelli del 2019.

Stellantis mantiene la prima posizione anche nel segmento dei veicoli ibridi, con il 15% di quota. Nel mese di dicembre 2025, il gruppo aveva registrato 131 874 immatricolazioni in Europa (Eu27+Efta+Uk), con un aumento del 4,5% rispetto allo stesso mese del 2024.

 

