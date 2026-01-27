Uno studente giocherellava in aula con un coltello a serramanico: intervengono i Carabinieri ad Asti

ASTI – Nel bel mezzo del dibattito nazionale sul possesso di coltelli da parte degli studenti a scuola, innescato dall’accoltellamento di Youssef Abanoub a La Spezia, ad Asti un giovane è stato segnalato ai Carabinieri per avere con sé in aula un coltellino a serramanico.

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi in un istituto scolastico astigiano, dove è stata una docente a individuare l’alunno – minorenne – che si passava tra le mani un serramanico con lama da 8 centimetri. La professoressa a quel punto ha immediatamente contattato l’Arma: i Carabinieri hanno segnalato il ragazzo e sequestrato il coltello, e hanno parlato con i suoi genitori. Ai militari lo studente ha detto di essere abituato a portare con sé il coltellino, e ha riferito di volerlo utilizzare come strumento di lavoro durante il laboratorio tecnico a cui stava partecipando. Secondo quanto emerso, il minorenne non avrebbe estratto la lama con intenti minacciosi o aggressivi nei confronti dei compagni.

Dopo gli accertamenti del caso, il Questore di Asti ha emesso nei confronti del soggetto un avviso orale, di natura preventiva, intimandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

