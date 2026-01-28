Ha un arresto cardiaco mentre è in piscina a Rivarolo Canavese, 82enne rianimato da bagnini e sanitari

RIVAROLO CANAVESE – Una mattinata come tante nella piscina comunale di via Trieste, a Rivarolo Canavese. Poi tutto cambia intorno all’ora di pranzo di oggi, quando un anziano di 82 anni ha avuto un malore mentre era in vasca.

Secondo quanto appreso, l’anziano è andato in arresto cardiaco, ma per fortuna i bagnini presenti all’interno dell’impianto sono intervenuti tempestivamente, tirando fuori dall’acqua l’82enne e iniziando le manovre di rianimazione. Nel frattempo sono stati anche allertati i soccorsi tramite la chiamata al 112.

In poco tempo sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che ha proseguito con la rianimazione finché il cuore dell’anziano non ha ripreso a battere. Il pensionato, cosciente, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ivrea per tutte le cure e gli accertamenti del caso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese