Torino, 70enne esce dalla Rsa e si smarrisce: trovato confuso e con una coperta alla fermata del bus

TORINO – È accaduto tutto poco dopo le nove di sera di domenica 25 gennaio quando, nella zona di Santa Rita, una persona nota un uomo alla fermata dell’autobus. È un anziano seduto sotto la pensilina, con indosso una coperta e sembra confuso.

Così, il passante chiama la Centrale operativa della polizia locale. Poco dopo sul posto arriva una pattuglia e gli agenti cominciano subito a parlare con l’uomo, di circa 70 anni, cercando di capire il motivo per cui si trovi lì e se abbia bisogno di aiuto.

Apprendono così che il pensionato, ospite in una Rsa, si è allontanato dalla struttura in mattinata ma poi non ha più saputo farvi ritorno e ha vagato fino a sera, quando lo hanno trovato gli agenti.

I civich rintracciano così la struttura residenziale e attendono insieme a lui l’arrivo degli operatori per riaccompagnarlo.

