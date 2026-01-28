EconomiaPiemonte
Export, il Piemonte tiene la rotta: 3 imprese su 5 lavorano con l’estero
Agroalimentare, chimica e trasporti trainano la crescita. Francia, Germania e USA restano centrali, ma avanzano Medio Oriente e Asia
TORINO – In un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche, protezionismo strisciante e mercati instabili, il sistema produttivo piemontese mostra una sorprendente capacità di tenuta — e in molti casi di crescita — sui mercati internazionali. Nel 2025 tre imprese su cinque del sistema Confindustria Piemonte hanno rapporti abituali con l’estero e, tra queste, il 40% registra un aumento dell’export, mentre un ulteriore 35,5% mantiene risultati stabili.
Sono i numeri chiave che emergono dalla seconda edizione del Rapporto Internazionalizzazione di Confindustria Piemonte, realizzato con il contributo di UniCredit e presentato alla UniCredit University di Torino.
I settori che corrono
A fare da locomotiva sono soprattutto comparti ad alto valore aggiunto e forte specializzazione:
-
Alimentare: +63,6% di imprese con export in crescita
-
Chimica: +58,6%
-
Trasporti: +57,1%
-
Legno: +50%
Segnali di vitalità che confermano come qualità, innovazione e filiere strutturate restino i pilastri della competitività piemontese.
«Il Piemonte esprime da sempre un tessuto industriale solido, fondato su investimenti in ricerca, sviluppo e qualità», sottolineano Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, e Alessandro Battaglia, presidente della Commissione Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti. La chiave, spiegano, è una strategia di sistema che unisca politica industriale, innovazione e intelligenza artificiale, in collaborazione tra pubblico e privato.
Dove vendono le imprese piemontesi
I mercati di riferimento restano quelli tradizionali europei e nordamericani:
-
Francia
-
Germania
-
Stati Uniti
Subito dietro: Spagna, Regno Unito, Svizzera e Polonia. Ma cresce l’attenzione verso aree extra-Ue ad alto potenziale come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, India, Giappone, Canada e Cina.
Una diversificazione che non è casuale, ma risposta diretta all’instabilità internazionale.
L’export come leva strategica nazionale
Il tema della sicurezza economica è stato centrale anche nell’intervento di Barbara Cimmino, vicepresidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria:
«L’export ha un potenziale ancora inespresso. Possiamo coglierlo solo con accordi commerciali ambiziosi e strumenti adeguati».
In questo quadro, viene definito strategico l’accordo Ue–Mercosur, capace di aprire un mercato da oltre 700 milioni di consumatori e ridurre dazi oggi penalizzanti per le imprese italiane. Analogamente cruciali i negoziati con India, Indonesia e Australia.
Sul fronte degli strumenti, un ruolo chiave è attribuito al Fondo 394 SIMEST e alla piattaforma Expand di Confindustria, che individua 87 miliardi di potenziale export immediatamente realizzabile.
Il profilo delle imprese coinvolte
Il rapporto si basa su 1.212 risposte, pari a circa il 20% delle aziende associate, più del doppio rispetto al 2023.
Distribuzione territoriale del campione:
-
Torino: 20%
-
Alessandria, Biella, Novara-Vercelli-Valsesia: 16%
-
Canavese: 13%
-
Cuneo: 10%
-
VCO: 7%
-
Asti: 2%
Per filiera, domina il metalmeccanico (26,6%), seguito da tessile/abbigliamento (9,3%), edilizia-impiantistica (8,5%), servizi e manifatture varie.
Colpisce un dato: il 93% esporta senza intermediari, ma la presenza strutturata all’estero è ancora limitata:
-
36% ha uffici di rappresentanza
-
31,7% sedi produttive
-
21,8% filiali o negozi diretti
Chi fatica di più
Le maggiori difficoltà si registrano nei settori:
-
Minerali non metalliferi (33,3%)
-
Gomma/plastica (31,4%)
-
Tessile/abbigliamento (31,3%)
-
Manifatture varie (29,3%)
Anche qui però emerge un cambio di mentalità: meno modelli rigidi, più flessibilità, gestione del rischio e ricerca di nuovi mercati.
Cosa chiedono le imprese
Le aziende mostrano una preferenza netta per servizi operativi e concreti:
-
Ricerca controparti estere: 60,5%
-
Incontri B2B: 42,8%
-
Consulenze tecniche: 29,5%
-
Missioni commerciali: 25,6%
Tra gli strumenti più usati: bandi SIMEST (32,4%), formazione, sistema camerale, misure SACE, credito d’imposta e PNRR.
Il ruolo della finanza per l’export
«Il Piemonte rappresenta circa l’8% del portafoglio SIMEST, con quasi 1.000 operazioni per oltre 450 milioni», evidenzia l’AD Regina Corradini D’Arienzo, che sottolinea il supporto anche alle PMI e alle imprese non ancora internazionalizzate.
Sulla stessa linea UniCredit, con la regional manager Paola Garibotti:
«L’export è parte dell’identità industriale del Piemonte e una leva strategica di competitività».
Meno promozione, più struttura
Il dato forse più significativo è il cambio di paradigma:
dalla promozione alla strutturazione. Le imprese si orientano sempre più verso competenze, strumenti finanziari e presidi stabili sui mercati esteri, segno di una maturità crescente.
In un mondo instabile, il messaggio che arriva dal Piemonte è chiaro: l’internazionalizzazione non è più un’opzione, ma un’infrastruttura strategica della competitività industriale.
