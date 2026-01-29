La Igor Gorgonzola Volley vince in quattro set contro il Budowlani di Lodz: qualificata alla fase a eliminazione diretta

NOVARA – Questo pomeriggio è andato in scena al Pala Igor la partita di CEV Champions League della Pool B tra Igor Gorgonzola Novara e le polacche del Budowlani di Lodz. Vittoria sofferta anche per la mancanza di Indy Baijens e Taylor Mims, fuori per infortunio.

Vince Novara in quattro set, perdendo il primo per 20-25 ma poi rimontando con 25-17 25-22 e 25-10. MVP della partita è Tatiana Tolok con 24 punti personali.

Con questa vittoria Novara si qualifica alla fase a eliminazione diretta della CEV Champions League, in attesa dell’ultima partita della Pool B per sapere quale sarà la sua avversaria nella seconda fase.

Igor Gorgonzola NOVARA – PGE Budowlani LODZ 3-1 (20-25, 25-17, 25-22, 25-10) – Igor Gorgonzola NOVARA: Cambi 4, Herbots 10, Squarcini 13, Ishikawa 18, Bonifacio 6, Tolok 24, De Nardi (L), Leonardi (L), Alsmeier 1. Non entrate: Van Avermaet, Carraro, Baijens, Costantini, Melli. All. Bernardi. PGE Budowlani LODZ: Lelonkiewicz 6, Planinsec 9, Buterez 13, Storck 16, Grabka, Damaske 10, Lysiak (L), Honorio Marquez 3, Druzkowska, Wenerska, Siuda, Majkowska 1. Non entrate: Drosdowska (L), Milewska. All. Biernat. ARBITRI: Luts, Valentar. NOTE – Durata set: 30′, 24′, 26′, 21′; Tot: 101′.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese