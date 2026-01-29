Il Grand Prix FIE di fioretto a Torino dal 5 febbraio

TORINO – Dal 5 al 7 febbraio l’Inalpi Arena di Torino ospiterà il Grand Prix FIE di fioretto. La specialità della scherma torna a Torino dopo l’edizione del 2009, prima di ripartire per Lima e Shanghai.

Nelle sedici edizioni sulle pedane del Pala Asti di Parco Ruffini prima e dell’Inalpi Arena dopo, si sono alternate ed hanno alzato il trofeo torinese vere e proprie icone del fioretto mondiale, da Valentina Vezzali, anche insieme allo storico Dream Team azzurro, ad Alice Volpi, da Alessio Foconi e Arianna Errigo ad Alexander Massialas, da Ka Long Cheung a Lee Kiefer, fino all’ultima edizione, lo scorso anno, che si è tinta completamente di azzurro con il trionfo di Tommaso Marini e Martina Favaretto.

Il programma delle gare:

Giovedì 5 febbraio ore 10.30 Preliminari femminili

Venerdì 6 febbraio ore 10.00 Preliminari maschili

Sabato 7 febbraio ore 09.00 Tabelloni principali

ore 18.00 Finali maschili e femminili

L’ingresso alle gare per le qualifiche di giovedì e venerdì sarà gratuito, mentre i biglietti per assistere alle finali di sabato 7 febbraio sonoacquistabili online sul circuit oVivaticket oppure presso la biglietteria dell’INALPI Arena nei giorni dell’evento. Intero 20 euro, ridotti per 14 anni, disabili e convenzioni 15 euro, gruppi di 10 persone 10 euro.

