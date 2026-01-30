Cinema Lux chiuso dopo i controlli, lo stop della Commissione di vigilanza

TORINO – Il cinema Lux, storica sala nel cuore della città, è stato chiuso dalla Commissione provinciale di vigilanza al termine dei controlli a tappeto disposti dal prefetto Donato Cafagna. Le verifiche rientrano nell’azione straordinaria avviata dopo il rogo del bar “Le Constellation” di Crans-Montana, che ha riacceso l’attenzione sui temi della sicurezza nei locali aperti al pubblico.

Sul sito internet del cinema l’unica comunicazione ufficiale (vedi sotto) parla di una chiusura “per motivi tecnici non dipendenti dalla nostra volontà”. Al momento, dalla sala non sono arrivati ulteriori commenti e le ragioni precise dello stop non sono state rese note.

I controlli sulla sicurezza

I monitoraggi effettuati nelle ultime settimane hanno riguardato in particolare la sicurezza antincendio: dalla manutenzione e funzionalità degli impianti alla verifica delle uscite di sicurezza, delle compartimentazioni, della capienza autorizzata e delle licenze.

Una stretta che coinvolge tutta la provincia

La chiusura del cinema Lux si inserisce in un quadro più ampio di provvedimenti recenti. Nelle scorse settimane sono state disposte diverse sospensioni e limitazioni: dalla discoteca Tabata di Sestriere, chiusa per sette giorni per sovraffollamento, al Master Club di Torino, dove Polizia, Carabinieri NAS e Guardia di Finanza hanno riscontrato irregolarità nelle aree cucina e bar. Provvedimenti anche per la Torre Rossa e la Torre Bianca di Sestriere, entrambe interessate da carenze in materia di prevenzione incendi e sistemi di emergenza.

Il LUX: un pezzo di storia del cinema torinese

Il Lux non è solo una sala cinematografica, ma un luogo simbolo della storia culturale torinese. Progettato dall’architetto Eugenio Corte e dall’ingegner Giovanni Canova, fu inaugurato il 31 marzo 1934 con il nome di Cinema Rex. Con i suoi 1.573 posti, all’epoca era il più grande e moderno cinematografo della città, impreziosito da eleganti decorazioni art-déco.

Durante il periodo fascista fu ribattezzato Dux, per poi assumere definitivamente il nome Lux nel 1945.

