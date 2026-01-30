Scavalca dal balcone alla finestra al sesto piano a Torino, il video del gesto pericolosissimo

TORINO – Un gesto estremamente pericoloso è stato ripreso in un video e pubblicato sulla pagina instagram Welcome To Turin, che è solita mostrare proprio azioni pericolose o violente. Nel video si vede un giovane sui trent’anni scavalcare un balcone al sesto piano e passare da lì ad una finestra.

Siamo, a quanto scrive la pagina, nel cortile di un condominio di Borgo Vittoria. Il gesto del ragazzo è estremamente pericoloso perchè il balcone in questione si trova al sesto piano, circa ad una ventina di metri di altezza, ed inoltre il giovane compie l’operazione indossando un paio di ciabatte.

A rendere ancora più pericoloso il tutto c’è il fatto che il balcone è pieno zeppo di materiale accatastato e lo spazio in cui si muove il protagonista è estremamente angusto.

Cosa sta facendo

La pagina segnala che il ragazzo sarebbe salito dalle scale di emergenza per poi entrare nell’appartamento da una finestra del bagno. In realtà il video mostra solo il giovane che passa dal balcone alla finestra, presumibilmente dello stesso appartamento, e non sono visibili scale di emergenza esterne.

Non sembra quindi trattarsi di un ladro, come lascia intendere la pagina, ma piuttosto di una persona che, per motivi a noi ignoti, abbia deciso di utilizzare quella strada molto pericolosa per entrare nel bagno del proprio appartamento.

Il video del ragazzo che scavalca dal balcone alla finestra al sesto piano a Torino

