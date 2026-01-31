Le prime foto del corteo nazionale contro lo sgombero di Askatasuna, partito da Porta Susa a Torino

TORINO – È ufficialmente partito il corteo nazionale contro lo sgombero di Askatasuna. Il centro di Torino sarà teatro di una manifestazione imponente, per la quale è prevista la presenza di oltre diecimila persone e almeno mille agenti schierati.

I tre distinti percorsi del corteo

Il primo spezzone del corteo si è mosso dalla stazione di Porta Susa e raccoglie i sindacati – tra cui Usb, Cobas Scuola e Si Cobas – i giovani dell’assemblea studentesca, gli esponenti di Potere al Popolo e i militanti del Gabrio. Questi, poi, raggiungeranno Porta Nuova, dove si uniranno con il Movimento No Tav, Torino per Gaza, Non Una di Meno, Extinction Rebellion e i Fridays for Future. Insieme attraverseranno i corsi Vittorio e Cairoli.

L’altro spezzone di manifestanti parte da Palazzo Nuovo e vede la presenza di collettivi come Cua, Cambiare Rotta e Studenti Indipendenti – insieme ai cittadini di Vanchiglia e ad antagonisti in arrivo da tutta Italia. Un centinaio da Roma, in particolare da Spin Time e dal Quarticciolo ribelle, pullman da Bologna dove capofila c’è il Labas. Ci saranno esponenti del Leoncavallo e di Cascina Torchiera di Milano, militanti dei centri sociali delle Marche e del Veneto, di Napoli e della Toscana. E ancora dall’estero, in particolare dalla Francia. Tutti percorreranno via Po e via Bonafous. Raggiungeranno così corso Cairoli, punto di incontro con il primo spezzone.

Controlli prima del corteo

La polizia ha messo in campo vari controlli per prevenire scontri e tensioni durante i cortei in solidarietà al centro sociale Asktasuna, sgomberato lo scorso 18 dicembre.

Nel corso dei servizi, sono state identificate dalla Polizia di Stato 747 persone, e controllati 236 veicoli e 4 voli aerei.

10 persone, tre provenienti dalla Francia, 8 dall’autostrada Torino – Milano e due in treno da Genova, sono state accompagnate in ufficio perché trovate in possesso di maschere antigas, passamontagna e oggetti atti al travisamento. Una delle persone provenienti da Genova è stata trovata in possesso di una grossa chiave inglese e un coltello. Sono stati rinvenuti e sequestrati anche bombolette spray e bastoni.

