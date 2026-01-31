Si cerca Antonio Virzi, il 60enne è scomparso dall’ospedale di Chivasso

CHIVASSO – Sono giorni di forte apprensione per la famiglia di Antonio Virzi, l’uomo di 60 anni del quale non si hanno notizie da giovedì 29 gennaio 2026.

L’uomo si è allontanato intorno alle 22:30 dello scorso giovedì dall’ospedale di Chivasso. E da quel giorno di lui si sono perse le tracce. A lanciare l’allarme è stata la famiglia che ha anche sporto denuncia ai carabinieri.

Il 60enne ha seri problemi di salute. Al momento della scomparsa Virzi indossava un giubbotto blu scuro, cappello blu scuro, ciabatte nere di gomma e un pantalone della tuta blu scuro con una riga rossa sui lati. Chiunque l’avesse visto è pregato di contattare i famigliari o rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.

