“Carri, coriandoli, chiacchiere”: Nichelino festeggia la X edizione del suo Carnevale

NICHELINO – Il Carnevale di Nichelino taglia un traguardo importante e celebra nel 2026 la sua decima edizione. “Carri, coriandoli, chiacchiere” è il titolo di una manifestazione ormai entrata nel cuore della città e del territorio, che quest’anno apre ufficialmente il calendario del “Carnevale delle due Province”, circuito che unisce Nichelino a Saluzzo, Rivoli e Barge.

Domenica 1 febbraio, dalle 14 via Torino si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la sfilata dei carri allegorici. Saranno 11 i carri in arrivo da tutta la regione – da Chieri a Mondovì, da Carmagnola a Pinerolo – con oltre 2.500 figuranti pronti a contendersi il titolo di vincitore di tappa, che contribuirà al risultato finale del Carnevale delle due Province.

Ad aprire la sfilata, insieme alla Banda musicale civica “G. Puccini”, a Gianduja e alle maschere di Nichelino e Stupinigi Madama Farina e Monsù Panaté, saranno gli attesissimi Mamutzones di Samugheo, ospiti speciali di questa edizione grazie alla collaborazione con il Circolo Gennargentu. Le loro maschere arcaiche, legate al culto di Dioniso e cariche di simbolismi ancestrali, porteranno a Nichelino un frammento autentico della tradizione carnevalesca sarda. La vestizione è prevista alle 13.30 in piazza Camandona, seguita dalla danza rituale alle 15 davanti al palazzo comunale.

A rendere il Carnevale ancora più partecipato c’è anche il concorso “Carnevale in Vetrina”, che coinvolge i commercianti della città: le tre vetrine più belle saranno premiate grazie al voto di una giuria tecnica e di quella popolare sui social.

