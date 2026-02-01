Casale Monferrato, auto fuori strada nella notte: ferito un 21enne

CASALE MONFERRATO – Incidente nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio nel Casalese. Intorno all’una, un giovane di 21 anni residente a Casale Monferrato ha perso il controllo della propria automobile ed è uscito di strada all’altezza del circolo golf, lungo la strada che conduce a Pontestura.

Il ragazzo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118, che lo ha trasportato all’ospedale cittadino in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Balzola, che hanno effettuato i rilievi. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese