SportTorino
Il Torino torna a vincere: Lecce battuto 1-0
Granata di nuovo al successo dopo quattro sconfitte
TORINO – Davanti al pubblico di casa, i granata superano il Lecce 1-0 e mettono fine a una striscia negativa che durava da quattro giornate. Una vittoria sofferta ma meritata, che permette alla squadra di risalire a quota 26 punti e di respirare dopo settimane complicate.
A decidere il match è Che Adams, che al 29’ del primo tempo capitalizza una buona manovra offensiva e batte il portiere leccese, facendo esplodere l’Olimpico Grande Torino. Il Torino gioca con ordine, intensità e voglia di riscatto, creando diverse occasioni per chiudere la partita già nella prima frazione e anche a inizio ripresa, senza però trovare il raddoppio.
Il Lecce cresce alla distanza e nel finale prova a mettere pressione alla retroguardia granata, ma il Toro tiene, soffre il giusto e porta a casa una vittoria fondamentale per morale e classifica. I salentini restano quart’ultimi con 18 punti, ancora pienamente invischiati nella lotta salvezza.
