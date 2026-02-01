Il Torino torna a vincere: Lecce battuto 1-0

TORINO – Davanti al pubblico di casa, i granata superano il Lecce 1-0 e mettono fine a una striscia negativa che durava da quattro giornate. Una vittoria sofferta ma meritata, che permette alla squadra di risalire a quota 26 punti e di respirare dopo settimane complicate.

A decidere il match è Che Adams, che al 29’ del primo tempo capitalizza una buona manovra offensiva e batte il portiere leccese, facendo esplodere l’Olimpico Grande Torino. Il Torino gioca con ordine, intensità e voglia di riscatto, creando diverse occasioni per chiudere la partita già nella prima frazione e anche a inizio ripresa, senza però trovare il raddoppio.

Il Lecce cresce alla distanza e nel finale prova a mettere pressione alla retroguardia granata, ma il Toro tiene, soffre il giusto e porta a casa una vittoria fondamentale per morale e classifica. I salentini restano quart’ultimi con 18 punti, ancora pienamente invischiati nella lotta salvezza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese