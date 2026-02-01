Juventus Women supera 4-0 il Sassuolo e si prende tre punti

TORINO – Tre punti per la Juventus Women che supera 4-0 il Sassuolo nel match valido per la dodicesima giornata della Serie A Women. Tripletta di Beccari e gol di Cristiana Girelli che nel giorno dell’ingresso nella storia della Juventus Women con il record di 238 presenze, mette a segno anche la rete numero 150 in bianconero.

La partita

Avvio di gara autoritario per la Juventus Women, che impone subito ritmo e qualità, prendendo in mano il controllo della partita fin dai primi minuti. L’approccio bianconero è quello giusto e viene premiato quasi subito: al 9’ la pressione alta porta i suoi frutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Krumbiegel calcia dal limite, Durand non riesce a trattenere e Beccari è la più rapida ad avventarsi sul pallone, firmando l’1-0.

Da una delle accelerazioni di Krumbiegel nasce il raddoppio: al 17’ il pallone basso in area viene solo sfiorato dal portiere neroverde e Girelli, come spesso accade, è nel posto giusto al momento giusto per ribadire in rete. Un gol che si intreccia con la storia bianconera: quella di oggi è la presenza numero 238 per la capitana, che con questa rete raggiunge anche la quota dei 150 gol con la maglia della Juventus Women. Le bianconere non rallentano e continuano a macinare gioco.

Intorno alla mezz’ora Krumbiegel prova a mettersi in proprio rientrando sul mancino, ma Durand si distende e riesce a deviare. Il dominio juventino si traduce ancora una volta in gol poco dopo: poco dopo la mezz’ora Pinto disegna un cross preciso dalla destra, Beccari attacca il primo palo e di testa anticipa l’uscita del portiere, firmando la personale doppietta e il 3-0 con cui si chiude una prima frazione giocata con intensità, qualità e grande personalità.

Anche nella ripresa la Juventus mantiene il controllo della gara, gestendo il possesso e creando occasioni con continuità. Al 55’, arriva l’apice della serata per Beccari: Girelli illumina con un passaggio filtrante perfetto, la numero 9 controlla e con un delicato pallonetto supera Durand, firmando la tripletta personale e consolidando il dominio juventino.

La squadra continua a giocare con sicurezza anche nella fase finale, costruendo occasioni come la punizione dalla lunga distanza di Schatzer, bloccata con sicurezza dal portiere avversario.

Al triplice fischio la Juventus supera il Sassuolo 4-0, conquistando tre punti importanti e chiudendo una serata speciale anche per Cristiana Girelli, che festeggia un nuovo traguardo personale con la rete numero 150 e la 238ª presenza con la maglia bianconera, consolidando ulteriormente la sua storia straordinaria in bianconero.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese