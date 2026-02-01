Volley femminile: Novara si impone su Megabox Vallefoglia, cadono Monviso Pinerolo e Chieri

TORINO – Nel 22° turno di campionato di A2 femminile, sono scese in capo tre piemontesi: solo Novara è uscita vittoriosa, le squadre torinesi invece hanno faticato a imporsi.

Fra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Savino Del Bene è ancora tie-break. Otto giorni dopo la semifinale della Coppa Italia Frecciarossa la squadra di Gaspari piega di nuovo 2-3 le ragazze di Negro.

Il primo set è un intenso e avvincente tira e molla che vede avanti ora l’una ora l’altra squadra: sul 22-24 Chieri annulla due palle set a Scandicci, quindi chiude 27-25 con una strabordante Nervini. Nella seconda frazione le toscane hanno vita facile (18-25). Serrato punto a punto nel terzo set fino al 22-21, di lì in avanti Chieri non sbaglia nulla (25-20).

Anche il quarto set finisce 20-25 ma a favore di Scandicci, con le biancoblù sempre a inseguire che non riescono a colmare il distacco. Infine il break, che sul 13-13 si risolve a favore di Scandicci.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (27-25; 18-25; 25-20; 20-25; 13-15)

Un risultato perentorio e netto per la Wash4Green Monviso Volley che viene travolta dalla Omag-Mt San Giovanni in Marignano nella nona giornata di ritorno al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. La squadra di coach Bellano gioca una partita impeccabile, ci mette grinta e determinazione mentre nella metà campo di casa manca tutto.

Il match si chiude in poco più di un’ora a dimostrazione del fatto che il gioco è stato per lo più in mano alle ospiti, sempre avanti e con ampi margini di vantaggio. Solo nel terzo parziale il Monviso prova a dare una scossa alla gara ma la reazione è davvero troppo timida per impensierire Ortolani e compagne.

Wash4Green Monviso Volley -OMAG-MT San Giovanni in Marignano 0-3 (18/25, 17/25, 20/25)

Trasferta nelle marche per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, scesa in campo a Pesaro contro Vallefoglia per l’ultima sfida della nona giornata di ritorno di serie A1. Una ottima prova per le Zanzare che si prendono il match con il punteggio di 1-3.

