Abbattuti due autovelox a Rivalta di Torino: è il ritorno di un nuovo Fleximan?

Indagini in corso

RIVALTA DI TORINO – Ricordate Fleximan? se ne è parlato a lungo di questo “giustiziere” degli autovelox piemontese che, però, ha finito con l’essere identificato e denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato.

Ora spunta un nuovo “caso” di autovelox abbattuti, o meglio tagliati. Questa volta a Rivalta di Torino, dove sulla variante del Dojrone sono stati danneggiati tutti e due gli autovelox che erano stati installati dal Comune, attivi 24 ore su 24 multavano gli automobilisti che procedevano a oltre 70 chilometri l’ora.

Tutto sarebbe, ovviamente, avvenuto nella notte. A dare l’allarme sono stati gli automobilisti.

A quanto pare c’è chi ancora vuole emulare il noto Fleximan. Ma succederà ancora? Nel frattempo, sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Orbassano e la polizia locale per le indagini del caso.

Foto di repertorio

