Proseguono le ricerche di Antonio Virzi, l’uomo molto malato che è scomparso dall’ospedale di Chivasso

CHIVASSO – Sono giorni di forte apprensione per la famiglia di Antonio Virzi, l’uomo di 60 anni del quale non si hanno notizie da giovedì 29 gennaio 2026.

Da allora proseguono senza sosta le ricerche dell’uomo che si è allontanato intorno alle 22:30 dello scorso giovedì dall’ospedale di Chivasso. A lanciare l’allarme è stata la famiglia che ha anche sporto denuncia ai carabinieri e che teme possa essergli successo qualcosa di brutto.

Virzi ha seri problemi di salute e potrebbe aggirarsi da qualche parte in stato confusionale; ha in corso anche una polmonite che porta febbre molto alta. Non è una persona violenta, ma non voleva farsi ricoverare in ospedale

Al momento della scomparsa Virzi indossava un giubbotto blu scuro, cappello blu scuro, ciabatte nere di gomma e un pantalone della tuta blu scuro con una riga rossa sui lati.

Chiunque l’avesse visto è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

