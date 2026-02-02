Seguici su

Allerta gialla per neve e rischio valanghe nel Piemonte meridionale: atteso anche il gelicidio

La neve scenderà fino a quote molto basse: tra i 100 e i 300 metri nelle pianure dal Torinese verso il basso Piemonte, e tra i 300 e i 500 metri nelle altre zone

Pubblicato

7 minuti fa

il

da Nick, gruppo Telegram Meteo in Piemonte - Andrea Vuolo

PIEMONTE – Allerta gialla per neve e rischio valanghe nel Piemonte meridionale. A partire dal pomeriggio il tempo peggiorerà rapidamente, con piogge e nevicate più intense soprattutto durante la notte.

Per approfondire:

La neve scenderà fino a quote molto basse: tra i 100 e i 300 metri nelle pianure dal Torinese verso il basso Piemonte, e tra i 300 e i 500 metri nelle altre zone. Nelle valli sudorientali, fino alle prime ore di domani, c’è anche il rischio di gelicidio, ovvero pioggia che gela al suolo, rendendo le strade scivolose.

Dalla mattinata di domani è previsto un miglioramento, a partire dalle zone sudoccidentali.

Domani pericolo valanghe 4-forte dalle valli del Monregalese alla Valle Maira, 3-marcato altrove. Neve instabile, accumuli da vento e possibili distacchi anche a distanza. Le escursioni al di fuori delle piste controllate sono sconsigliate

