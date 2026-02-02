MeteoPiemonte
Allerta gialla per neve e rischio valanghe nel Piemonte meridionale: atteso anche il gelicidio
La neve scenderà fino a quote molto basse: tra i 100 e i 300 metri nelle pianure dal Torinese verso il basso Piemonte, e tra i 300 e i 500 metri nelle altre zone
PIEMONTE – Allerta gialla per neve e rischio valanghe nel Piemonte meridionale. A partire dal pomeriggio il tempo peggiorerà rapidamente, con piogge e nevicate più intense soprattutto durante la notte.
