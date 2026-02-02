EconomiaLavoroPiemonte
57 mila imprese artigiane svantaggiate dalla concorrenza sleale: il rapporto di Confartigianato Imprese
L’economia sommersa in Italia vale complessivamente 217,5 miliardi di euro, pari al 10,2% del Pil
PIEMONTE – Oltre 57mila imprese artigiane piemontesi, pari a più della metà del totale (50,3%), devono fare i conti ogni giorno con la concorrenza sleale legata al lavoro irregolare e alle pratiche commerciali scorrette. È quanto emerge dal 20° rapporto “Galassia” di Confartigianato Imprese, che fotografa un fenomeno in crescita e particolarmente diffuso in alcuni settori.
