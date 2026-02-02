Riqualificato corso Racconigi a Torino: attenzione al verde, piste ciclabili e pedonali

TORINO – È stato inaugurato questa mattina il tratto riqualificato di corso Racconigi compreso tra via Monginevro e piazza Robilant. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta e la presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise. L’intervento, dal valore complessivo di circa 611 mila euro, è stato finanziato con fondi PNRR nell’ambito del programma PINQuA.

I lavori hanno ridisegnato l’assetto del viale, con la creazione di una banchina centrale che ospita un doppio percorso pedonale e una pista ciclabile bidirezionale, migliorando la sicurezza degli spostamenti senza ridurre le corsie per il traffico veicolare. La riqualificazione ha inoltre affrontato il problema della sosta irregolare, garantendo una migliore organizzazione degli spazi.

Sul piano ambientale, l’intervento ha previsto la de-impermeabilizzazione di oltre 4.500 metri quadrati di superficie attraverso l’utilizzo di materiali drenanti, la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di tre attraversamenti rialzati all’incrocio con via Pollenzo, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e migliorare la gestione delle acque piovane.

“L’inaugurazione di oggi è un tassello fondamentale di un disegno urbano molto più ampio,” ha dichiarato il sindaco Lo Russo. “Il progetto di corso Racconigi ha portato al completamento della riqualificazione tra piazza Marmolada e via Monginevro. Un’opera che, unita alla nuova ‘zona 30’ tra i corsi Vittorio Emanuele, Trapani, Peschiera e Racconigi e ai cantieri di via Lancia e via Braccini, restituisce l’idea di una città più bella e vivibile, dove lo spazio pubblico torna a misura di persona”.

L’assessora Foglietta ha sottolineato l’attenzione al verde e alla qualità urbana: “Siamo intervenuti con soluzioni strategiche per tutelare il nostro patrimonio verde. La riorganizzazione dei parcheggi a spina di pesce ha permesso di mantenere invariato il numero di stalli per i residenti, allontanandoli però dai fusti degli alberi per garantirne la salute e la stabilità. È una scelta di cura per il viale alberato che, insieme all’uso di pavimentazioni drenanti, migliora il comfort termico e la gestione delle acque, rendendo corso Racconigi un modello di infrastruttura urbana moderna e sicura.”

Con la conclusione dell’intervento, il viale viene restituito alla cittadinanza come uno spazio più accessibile, sicuro e funzionale, inserito in un più ampio percorso di rigenerazione urbana.