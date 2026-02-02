CittadiniTorino
Riqualificato corso Racconigi a Torino: attenzione al verde, piste ciclabili e pedonali
I lavori hanno ridisegnato l’assetto del viale, con la creazione di una banchina centrale che ospita un doppio percorso pedonale e una pista ciclabile bidirezionale
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Cronaca2 giorni fa
Una marea umana per le strade di Torino: per gli organizzatori più di 50mila persone in corteo -VIDEO
Cronaca2 giorni fa
I violenti mettono a ferro e fuoco Torino: ci sono feriti, arresti e la devastazione delle strade del capoluogo
Cronaca3 giorni fa
Definito il percorso e stabiliti i divieti per il corteo per Askatasuna: niente cibo, fumogeni, vetro e caschi
Cittadini3 giorni fa
Corteo per Askatasuna a Torino: metropolitana chiusa, deviate le linee del trasporto pubblico. I dettagli
Cronaca2 giorni fa
Tensioni al corteo arrivato in corso Regina a Torino: antagonisti lanciano molotov, aperti gli idranti
Cittadini9 secondi fa
Riqualificato corso Racconigi a Torino: attenzione al verde, piste ciclabili e pedonali
Meteo25 minuti fa
Allerta gialla per neve e rischio valanghe nel Piemonte meridionale: atteso anche il gelicidio
Meteo44 minuti fa