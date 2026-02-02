Auto si ribalta ed esce fuori strada sulla Torino-Pinerolo in prossimità dello svincolo di Candiolo

CANDIOLO – Un’auto si è ribaltata autonomamente sfondando il guardrail e la recinzione che isola l’autostrada Torino-Pinerolo all svincolo di Candiolo. L’auto è carambolata fuori strada invadendo anche la stradina che costeggia l’arteria autostradale.

Nonostante gli ingenti danni al veicolo, una Dacia Duster, il conducente è stato trasportato in ospedale al San Luigi di Orbassano in codice giallo, di media gravità. Sul posto oltre ai sanitari del 118 Azienda Zero, anche la polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari ITP.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese