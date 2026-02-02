CronacaTorino
Auto si ribalta ed esce fuori strada sulla Torino-Pinerolo in prossimità dello svincolo di Candiolo
Incidente autonomo a Candiolo: un’auto sfonda guardrail sull’autostrada Torino-Pinerolo. Conducente in ospedale in codice giallo
CANDIOLO – Un’auto si è ribaltata autonomamente sfondando il guardrail e la recinzione che isola l’autostrada Torino-Pinerolo all svincolo di Candiolo. L’auto è carambolata fuori strada invadendo anche la stradina che costeggia l’arteria autostradale.
Nonostante gli ingenti danni al veicolo, una Dacia Duster, il conducente è stato trasportato in ospedale al San Luigi di Orbassano in codice giallo, di media gravità. Sul posto oltre ai sanitari del 118 Azienda Zero, anche la polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari ITP.
