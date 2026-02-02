Madre e figlio di Torino truffano una pensionata di Borghetto Santo Spirito: portati via 20 mila euro e gioielli

SAVONA – I Carabinieri di Borghetto Santo Spirito hanno denunciato una donna di 53 anni e il figlio 34enne, residenti in provincia di Torino e già noti alle forze dell’ordine, per truffa aggravata in concorso ai danni di una pensionata del comune rivierasco.

I fatti risalgono al 29 settembre, quando la vittima ha ricevuto un SMS su presunti movimenti sospetti sul conto corrente e, subito dopo, telefonate da un falso operatore bancario e da un sedicente carabiniere. Convinta a seguire una finta procedura antifrode, la donna ha disposto un bonifico di quasi 20mila euro e ha lasciato vicino casa una busta con gioielli in oro e la tessera bancomat, con cui è stato poi effettuato un prelievo di circa 1.200 euro. Poco dopo ha visto un uomo scendere da un’auto bianca e ritirare la busta.

Accortasi della truffa, la pensionata ha sporto denuncia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Savona e basate su tabulati telefonici, videosorveglianza e lettura targhe, hanno portato all’identificazione del presunto truffatore e alla ricostruzione dei movimenti dell’auto, risultata formalmente rubata dalla madre proprio il giorno del raggiro. Gli accertamenti, anche sui social, hanno però dimostrato che il veicolo era ancora nella disponibilità del figlio, che indossava gli stessi abiti descritti dalla vittima.

Grazie alla tempestività delle indagini è stato possibile individuare il conto su cui era confluito il bonifico e bloccare l’intera somma, che verrà restituita alla vittima.

