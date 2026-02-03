Al Cimitero Monumentale di Torino è stata profanata una tomba, forse in cerca di gioielli

TORINO – Un grave episodio si è verificato nel Cimitero Monumentale di Torino.

Qui il personale di Afc, società pubblica che gestisce i cimiteri cittadini, ha fatto una macabra scoperta: una lapide distrutta e una bara estratta. Dentro il corpo di un uomo di 50 anni, morto nel 1995.

La profanazione della tomba è avvenuta nella notte del 2 febbraio, e si ipotizza che il motivo sia la ricerca di gioielli che potevano essere stati sepolti con la salma.

Sul posto la polizia di Stato che si sta occupando delle indagini del caso.

Solo qualche mese fa la società di cremazioni di Torino Socrem aveva denunciato che, nel tempio di cremazione del Cimitero Monumentale di Torino, alcune lapidi erano state rotte e spostate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese