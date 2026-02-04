A 16 anni gioca 11 partite e segna 20 gol, il Toro lo compra

TORINO – Una di quelle storie di sport che diventano subito leggenda. Il protagonista è Clinton Omosigho Okundia, 16 anni, arrivato nel novembre 2024 a Torino dalla Nigeria. Ora è un giocatore del Toro di Cairo.

Quello che stupisce in questa storia è la rapidità con cui il ragazzo è esploso ed ha raggiunto il contratto con il Toro. Una serie di questioni burocratiche ha permesso infatti a Clinton Omosigho Okundia di iniziare a giocare solo in questa stagione, nelle file del Centrocampo, una delle società satellite del Toro.

Se la stagione è cominciata a settembre Clinton ha dovuto fare i conti anche con un infortunio che l’ha tenuto fuori dal campo per due mesi. Così alla fine ha giocato in tutto solo 11 partite… ed ha segnato 20 gol.

In particolare Okundia ha segnato 14 reti in 6 partite con l’Under 17 e 3 reti in 5 partite con l’Under 19. Insomma un killer dell’area di rigore con capacità decisamente superiori alla sua età. Tanto è bastato al Toro per portarlo subito a casa. Così Clinton Omosigho Okundia ha firmato il primo contratto nel mercato di riparazione e ora è a disposizione delle giovanili del Toro e chissà che altro.

