Torino, assolto ventenne accusato di stalking e lesioni: Disse “ti sciolgo nell’acido” alla fidanzata minorenne

TORINO – È stato assolto oggi dal tribunale di Torino un ventenne finito a processo con le accuse di stalking e lesioni nei confronti della sua fidanzata, all’epoca dei fatti minorenne. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione.

Secondo l’impostazione dell’accusa, il giovane avrebbe avuto comportamenti caratterizzati da gelosia eccessiva e atteggiamenti ritenuti aggressivi e possessivi nei confronti della ragazza. Nel capo di imputazione figurava anche una frase particolarmente grave che le sarebbe stata rivolta durante un litigio: “Ti sciolgo nell’acido”.

In aula, però, l’imputato — difeso dagli avvocati Vittorio e Francesco Pesavento — ha respinto ogni addebito. Riguardo alla frase contestata, ha spiegato che sarebbe stata pronunciata nel corso di un alterco acceso, sostenendo di non avere mai avuto alcuna reale intenzione di trasformare quelle parole in un gesto concreto.

Sul fronte delle presunte lesioni denunciate dalla giovane, il ventenne ha dichiarato di non sapere come la ragazza se le fosse procurate, negando di averle causate.

Al termine del processo, il giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione. Le motivazioni saranno rese note nei tempi previsti dalla legge e chiariranno nel dettaglio le ragioni della decisione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese