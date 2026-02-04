Newcleo cresce ancora: 75 milioni di euro per il nucleare avanzato europeo

TORINO – Nuovo passo avanti per Newcleo, azienda europea impegnata nello sviluppo di tecnologie nucleari avanzate, che ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 75 milioni di euro. L’operazione porta a oltre 105 milioni di euro i capitali raccolti negli ultimi dodici mesi e a 645 milioni il totale dei finanziamenti ottenuti dalla fondazione della società, avvenuta nel 2021.

Il nuovo aumento di capitale conferma la fiducia degli investitori già presenti e segna l’ingresso di importanti realtà industriali. Tra gli azionisti che hanno rinnovato il proprio sostegno figurano i fondi di venture capital Kairos e Indaco Ventures, Azimut Investments del Gruppo Azimut, il fondo pensione del Cern e il produttore di componenti industriali Walter Tosto. Accanto a loro entrano nel capitale nuovi investitori industriali, tra cui il gruppo Danieli & C., attivo nella costruzione di impianti siderurgici, Cementir Holding, protagonista nel settore del cemento e del calcestruzzo, e Orion Valves attraverso il veicolo di investimento Ecoline, oltre a veicoli riconducibili a famiglie industriali operanti nei comparti petrolifero, dell’idrogeno e delle materie plastiche.

All’operazione partecipa anche NextChem, società tecnologica del gruppo di ingegneria Maire, che entra nel capitale di Newcleo in seguito alla nascita di Next-N, una joint venture dedicata allo sviluppo di servizi di ingegneria e tecnologie ad alto valore aggiunto per la parte convenzionale degli impianti e per il cosiddetto balance of plant nel mercato globale dei piccoli reattori modulari avanzati.

Le nuove risorse saranno destinate in primo luogo al potenziamento delle infrastrutture di ricerca e sviluppo in Europa, con un focus sulla realizzazione del reattore non nucleare Precursor, tappa chiave nel percorso tecnologico dell’azienda. Parallelamente, Newcleo punta ad accelerare la propria espansione negli Stati Uniti, considerati oggi il mercato più dinamico per le tecnologie dei reattori avanzati e un contesto particolarmente favorevole sia dal punto di vista degli investitori istituzionali sia delle opportunità industriali.

