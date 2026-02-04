Torino all’avanguardia nella cura dei tumori: l’IA rende gli interventi sul fegato più sicuri e precisi

TORINO – Un importante passo avanti nella lotta ai tumori del fegato è stato compiuto all’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino, dove è stato introdotto il software Ablation-Fit di RAW Srl, basato su intelligenza artificiale. Il sistema, primo del suo genere integrato in un ospedale pubblico italiano, permette di verificare immediatamente l’esito degli interventi di termoablazione, trattamento mininvasivo in cui un ago sottile distrugge il tumore mediante calore guidato da ecografia o TAC.

La tecnologia consente di confrontare le immagini radiologiche prima e dopo il trattamento, verificando in tempo reale se il tumore è stato eliminato completamente e se il margine di sicurezza è adeguato. Questo riduce la necessità di attese di settimane per controlli successivi, permettendo eventuali completamenti dell’intervento nella stessa seduta, con benefici per i pazienti in termini di sicurezza, stress e tempi di degenza.

Oltre a migliorare la precisione clinica, il software standardizza la valutazione dei trattamenti, facilitando la ricerca scientifica e l’adozione di protocolli condivisi. L’implementazione di Ablation-Fit si inserisce in una strategia più ampia della Città della Salute e della Scienza di Torino, impegnata a garantire cure allineate alle migliori evidenze scientifiche e a sviluppare collaborazioni con centri oncologici internazionali come l’MD Anderson Cancer Center di Houston.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese