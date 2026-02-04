Lite tra famiglie al supermercato a Serravalle Scrivia: sequestrata pistola finta

SERRAVALLE SCRIVIA – Una lite tra due nuclei familiari è avvenuta ieri all’uscita di un supermercato nel centro storico di Serravalle Scrivia. La disputa è iniziata all’interno dell’esercizio commerciale, dopo uno scambio accidentale di merce tra i carrelli delle due famiglie.

All’esterno del supermercato, uno degli uomini ha mostrato una pistola infilata nella cintura dei pantaloni. Passanti e residenti hanno segnalato l’accaduto al 112. I Carabinieri della stazione locale, con rinforzi da Novi Ligure e Gavi, sono intervenuti sul posto. L’uomo è stato rintracciato mentre rientrava a casa.

La perquisizione ha rilevato che la pistola era una riproduzione con tappo rosso e caricata con munizionamento a salve. L’uomo è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per minacce aggravate. L’arma è stata sequestrata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese