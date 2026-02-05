Seguici su

Addio a 86 anni a Cesare Castellotti, giornalista sportivo

Famoso per la trasmissione Rai “90° minuto”
TORINO – Cesare Castellotti, giornalista e conduttore televisivo soprattutto in ambito sportivo, è morto a 86 anni. Chi ha una certa età lo ricorda perchè era il volto più noto dei collegamenti della trasmissione calcistica “90° minuto”, che andava in onda la domenica con i gol più importanti della giornata di campionato.

Nel corso della sua lunga carriera ha intervistato i campionissimi dell’epoca, come Furino, Zoff e Platini, Scirea e Laudrup.

“Grande e nobile, professionista. È stato, nella Rai di Torino, prima segretario di redazione, e poi, per circa 20 anni, capo-servizio del nucleo sportivo, formato da Barletti, Costa, Calcagno e dal sottoscritto – ha ricordato Carlo Nesti – “Volto storico del “Novantesimo minuto” di Paolo Valenti. È diventato Vettorello, nella spassosa imitazione di Teo Teocoli. Ha amato più il golf, la sua vera passione, che non il calcio. E ha adorato il Brasile, la sua terra promessa”.

