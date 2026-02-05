Torino, previsioni meteo del 6 febbraio 2026

TORINO – A Torino, venerdì 6 febbraio 2026, la giornata sarà prevalentemente poco nuvolosa, con nubi sparse al mattino e precipitazioni previste solo nella notte precedente, accumulo stimato in circa 5mm. La temperatura massima raggiungerà 11°C, la minima 4°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1830 metri, garantendo condizioni asciutte in città e zone limitrofe. I venti saranno deboli al mattino da Ovest-Sudovest, e deboli al pomeriggio da Sud-Sudovest, senza particolari disagi. Nessuna allerta meteo è attiva.

Mattino: nubi sparse

Il mattino a Torino sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, con cieli più sereni sulle zone collinari. La temperatura minima si attesterà sui 4°C, con venti leggeri da Ovest-Sudovest. L’aria stabile e la pressione in aumento favoriranno condizioni di calma atmosferica, riducendo la possibilità di foschia o nebbia, tipica della stagione in pianura padana.

Pomeriggio: schiarite ampie e stabilità

Nel pomeriggio, le nuvole tenderanno a diradarsi ulteriormente, lasciando spazio a ampie schiarite. La temperatura massima raggiungerà 11°C, con venti deboli da Sud-Sudovest. La pressione atmosferica in aumento determinerà uno scenario stabile, ideale per attività all’aperto o passeggiate nei parchi cittadini.

Sera: rasserenamenti e condizioni tranquille

In serata, Torino presenterà cieli sereni o poco nuvolosi, con venti deboli. Le temperature scenderanno intorno ai 4°C, creando condizioni favorevoli per chi desidera uscire o osservare il cielo notturno. La notte sarà tranquilla, senza precipitazioni né fenomeni particolari.

Tendenza meteo Torino

Sabato 7 febbraio: giornata variabile con alternanza di nuvole e sole;

giornata variabile con alternanza di nuvole e sole; Domenica 8 febbraio: velature estese, con cieli generalmente sereni ma qualche nube sparsa;

velature estese, con cieli generalmente sereni ma qualche nube sparsa; Lunedì 9 febbraio: variabile, con possibilità di nuvolosità diffusa ma senza fenomeni significativi.

