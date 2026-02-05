Ivrea: molestie, foto intime e violenza sessuale su un minorenne da parte dell’insegnante, condannato a 4 anni e mezzo di carcere

IVREA – Un uomo è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di detenzione perechè ha esercitato violenza sessuale su un ragazzino minorenne a Ivrea. I fatti risalgono ad alcuni anni fa (tra il 2018 e il 2021), quando l’uomo insegnava in una scuola e aveva iniziato a molestare un allievo, all’epoca minorenne. L’episodio più grave è avvenuto nel 2018, quando il ragazzino fu bloccato, chiuso in una stanza e baciato senza consenso. Nei mesi precedenti c’erano anche state manipolazioni per scambi di foto intime.

I giudici del tribunale di Ivrea hanno stabilito, oltre ai 4 anni e mezzo di carcere, anche una provvisionale di 25mila euro.

