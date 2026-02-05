Banco Farmaceutico, dal 10 al 16 febbraio si raccolgono i farmaci per i bisognosi

TORINO – Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio 2026 torna in tutta Italia la Giornata di Raccolta del Farmaco, giunta alla 26ª edizione. Nelle farmacie aderenti – riconoscibili dalla locandina e consultabili sul sito del Banco Farmaceutico – i cittadini potranno donare medicinali da banco destinati alle persone in difficoltà.

In Piemonte l’iniziativa coinvolgerà 603 farmacie, circa un terzo di quelle attive sul territorio. I farmaci raccolti saranno distribuiti a 160 realtà assistenziali che ogni giorno supportano oltre 100 mila persone in condizioni di povertà. Nel 2025, nella regione erano stati donati più di 78 mila prodotti sanitari, per un valore superiore ai 700 mila euro.

Il contributo maggiore arriverà da Torino e provincia, dove nel 2026 partecipano 335 farmacie in 90 comuni e 71 enti beneficiari. Lo scorso anno, solo in quest’area, erano stati raccolti oltre 48 mila farmaci, per un valore di circa 436 mila euro. Per l’edizione in arrivo, il fabbisogno stimato è di 167 mila medicinali e prodotti per la salute.

A sostenere la raccolta saranno oltre 1.200 volontari, presenti soprattutto nella giornata di sabato 14 febbraio all’interno delle farmacie, per informare i cittadini e facilitare le donazioni.

