Apre ad Alpignano un nuovo Lidl recuperando un edificio esistente

ALPIGNANO – Ha aperto ad Alpignano, in via Venaria 29, il nuovo supermercato Lidl che sostituisce lo storico punto vendita inaugurato nel 2000 nella stessa area. L’intervento è stato realizzato attraverso il recupero di un edificio esistente, senza consumo di nuovo suolo, in una zona centrale della città già urbanizzata.

L’operazione si inserisce in un percorso di riqualificazione urbana che punta a coniugare servizi commerciali e sostenibilità territoriale. La struttura, con una superficie di vendita di circa 1.500 metri quadrati, è certificata in classe energetica A4 ed è alimentata esclusivamente da fonti rinnovabili, grazie anche a un impianto fotovoltaico da 121 kWp e a sistemi di illuminazione a basso consumo.

Contestualmente all’apertura sono stati assunti tre nuovi dipendenti. Sono inoltre state realizzate opere di sistemazione dell’area circostante, tra cui un parcheggio da circa 150 posti, una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici, una pista ciclabile, nuovi marciapiedi e l’illuminazione pubblica del tratto stradale adiacente.

