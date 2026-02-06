Anche Emanuele Pozzolo si schiera con Roberto Vannacci

Nuovo acquisto in Piemonte per Futuro nazionale di Roberto Vannacci. Si tratta di Emanuele Pozzolo, parlamentare ex Fratelli d’Italia, diventato famoso sulle cronache nazionali per lo sparo durante i festeggiamenti del Capodanno 2024 e poi condannato a un anno e tre mesi per porto d’arma abusivo

Il deputato espulso da Fratelli d’Italia ha scritto sui social annunciando un vero e proprio primo nucleo fondativo vercellese del momento futuro nazionale:

Seguirò Roberto Vannacci in Futuro Nazionale, perché il suo progetto va molto oltre le vecchie categorie politiche. Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano: non solo il capo di un partito, ma il punto di riferimento di una reazione del buonsenso, capace di superare gli steccati ideologici del Novecento. Su di lui possono convergere tradizioni diverse, unite dalla schiettezza di pensiero e di parola e dalla difesa dell’interesse nazionale. Una destra autentica difende la sicurezza: chi aggredisce deve sapere che il cittadino ha il diritto di difendersi, senza essere trattato da colpevole. Una destra autentica rimette al centro la famiglia: padre, madre, figli. Servono misure forti e concrete per fermare il suicidio demografico. Una destra autentica governa l’immigrazione unendo umanità e ordine, per evitare sradicamento e conflitto sociale.

