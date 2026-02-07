Domodossola, maxi-controllo su taxi e Ncc: sanzioni e sequestri per irregolarità

DOMODOSSOLA – Nel pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, la Polizia Stradale di Verbania ha concluso un’operazione mirata sul trasporto pubblico non di linea nel territorio del Verbano Cusio Ossola, con particolare attenzione a Domodossola. L’indagine ha portato a numerose sanzioni, sospensioni e sequestri di veicoli, dopo aver rilevato gravi irregolarità tra taxi e servizi di noleggio con conducente (Ncc).

L’attività investigativa è nata da numerose segnalazioni di associazioni di categoria e operatori del settore, che denunciavano anomalie ripetute nello svolgimento dei servizi sul territorio.

Nel mirino dei controlli sono finiti diversi autisti Ncc: due sono stati sanzionati per viaggi che non rispettavano le modalità previste dalla normativa, con partenze e arrivi fuori dalle rimesse autorizzate e fogli di servizio incompleti. Per entrambi è scattata la sospensione della carta di circolazione e il fermo dei veicoli. Un terzo conducente è risultato in possesso di un certificato di abilitazione professionale (Cap) scaduto da anni. Altre due posizioni sono state segnalate ai Comuni che avevano rilasciato le autorizzazioni, perché gli autisti non risultavano iscritti al Registro elettronico nazionale dei taxi e degli Ncc: la violazione ha comportato la sospensione della licenza per due mesi.

Parallelamente, tre tassisti autorizzati dal Comune di Domodossola sono stati trovati a svolgere sistematicamente servizi di Ncc per conto di compagnie ferroviarie, operando fuori dai limiti consentiti dalla licenza. Per loro sono scattate sanzioni amministrative comprese tra 1.998 e 7.993 euro, la sospensione della patente di guida per quattro mesi e il sequestro dei veicoli finalizzato alla confisca.

